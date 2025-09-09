به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گازرانی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: بهزیستی استان در جشنواره شهید رجایی امسال، در میان ۱۳ دستگاه فعال در حوزه سلامت و رفاه اجتماعی، موفق به کسب رتبه نخست استان شد؛ این موفقیت با کسب ۹۳۳ امتیاز از ۱۰۰۰ در شاخص‌های عمومی و ۹۷۵ امتیاز از ۱۰۰۰ در شاخص‌های اختصاصی به دست آمد که نشان‌دهنده عملکرد بسیار مطلوب این اداره کل است.

وی افزود: در ادامه، طرح «سلام» (سلامت اجتماعی محله‌محور) معرفی شد که به تکلیف وزارت رفاه در بهزیستی طراحی شده است. این طرح با تأکید بر استحکام بنیان خانواده و نیاز به احیای حلقه فراموش‌شده محلات بین جامعه و خانواده، آغاز به کار کرده است.

گازرانی گفت: طرح «سلام» که با برنامه‌ریزی و تأکیدات رهبر و رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده، قرار است در مراحل مختلف اجرا شود. مرحله اول آن با همکاری استانداری بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان متمرکز خواهد بود و پس از آن، تمام طرح‌های اجتماع‌محور بهزیستی به ترتیب اجرا خواهند شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: در این طرح، بنیان‌هایی در محلات طراحی می‌شود و افراد امین منطقه در شیفت غیرفعال مدارس، خدمات آموزشی و حمایتی را آموزش می‌بینند و در نهایت حلقه اتصال بین بهزیستی و خانواده‌ها خواهند بود؛ هدف اصلی طرح «سلام»، فراهم آوردن دسترسی مردم به خدمات بهزیستی بر اساس سه اصل کفالت، عدالت و تمامیت است؛ افتتاحیه این طرح اخیراً در کشور انجام شده و در مرحله اول، داوطلبان برای همکاری با بهزیستی در این طرح انتخاب می‌شوند.

وی عنوان کرد: همچنین، در خصوص مناسب‌سازی اماکن، که این موضوع تنها به معلولین و جانبازان محدود نمی‌شود و حدود ۲۰ درصد از جامعه شامل سالمندان، کودکان، مادران باردار، افراد کوتاه‌قد نیاز به این خدمات دارند؛ وضعیت استان در مناسب‌سازی ادارات نسبت به متوسط کشوری بهتر است و ۷۳ درصد ادارات استان مناسب‌سازی شده‌اند. با این حال، این وضعیت برای بهزیستی و استاندار قابل قبول نبوده و نیاز به بهبود بیشتر برای جامعه هدف احساس می‌شود؛ شهرداری بیرجند و سایر دستگاه‌ها نیز در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده‌اند.

گازرانی تصریح کرد: برای املاک و ساختمان‌های دولتی که نیاز به مناسب‌سازی دارند و این کار انجام نمی‌شود، جواز کار صادر نخواهد شد؛ مناسب‌سازی شامل موارد متعددی از جمله سرویس‌های بهداشتی، آبخوری‌ها، ورودی ادارات، نشانه‌هایی برای افراد نابینا است که باید در تمامی اماکن ایجاد شود.