پخش زنده
امروز: -
شبکههای سلامت و یک ولادت حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ویژه برنامههای متنوعی را پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «حال خوب»، امروز ساعت ۲۱ تا ۲۳، ویژه ولادت پیامبر اکرم (ص) از شبکه سلامت پخش میشود.
همچنین برنامه هاى «ضربان» و «مادر کودک»، چهارشنبه ۱۹ شهریور برنامه ویژهای به مناسبت ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) برای مخاطبین در نظر دارند.
شبکه یک هم در هفته وحدت، مصادف با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و ولادت موسس مذهب جعفری؛ امام جعفر صادق (ع) ویژه برنامههایی را پخش می کند.
ویژه برنامه «مهرمحمد»، با حال و هوای روزهای وحدت و همبستگی مسلمانان، روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ شهریور پخش می شود.
این ویژه برنامه با اجرای حسن سلطانی، رحمان نظام اسلامی، اقبال واحدی، مهدی مفیدی، محمدرضا احمدی، حسام خضری، فاطمه و زهرا رضاپور و ندا ملکی میزبان مهمانان مختلف و دو جشن عقد ازدواج خواهد بود.
همچنین گروههای تواشیح، سرود و دف نوازی در این برنامه حضور خواهند یافت.
علاوه بر این، برنامه «مهر محمد»، میزبان خانواده شهدایی خواهد بود که روز تولد آن شهید، در روز هفدهم ربیع الاول بوده است.
در بخش موسیقی، برنامه خوانندگانی چون: علیرضا افتخاری، حسام الدین سراج، غلامرضا صنعتگر، پیام عزیزی، امیرحقیقت، ترانههایی را اجرا خواهند داشت.
شاعرانی نظیر علیرضا قزوه، سیدمحمدجواد شرافت، میلاد عرفان پور، احمد بابایی، در مدح حضرت رسول (ص) اشعاری را در «مهر محمد» قرائت خواهند کرد.
«مهر محمد»، امروز ساعت ۱۹ تا ۲۱ و ساعت ۲۳ و همچنین فردا چهارشنبه ساعت ۶ صبح تا ۹، ۱۱ الی ۱۴ و ۱۶ الی ۲۰ در این جشن بزرگ همراه مخاطبان شبکه یک خواهد بود.