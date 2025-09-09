وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه بوم‌گردی را یکی از سیاست‌های بنیادین دولت دانست و گفت: ایجاد حداقل یک واحد بوم‌گردی در هر روستا با حمایت و تسهیلات دولتی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدرضا صالحی‌امیری امروز در نشست شورای اداری شهرستان سراب گفت : دولت با هدف رونق گردشگری روستایی، طرح ایجاد حداقل یک واحد بوم‌گردی در هر روستا را در دستور کار قرار داده است و حمایت‌های مالی و تسهیلاتی لازم را برای تحقق آن فراهم خواهد کرد.

وی. با تشریح سیاست‌های دولت در زمینه بازتوزیع منابع افزود : دهک‌های پردرآمد موظفند هزینه واقعی خدمات را پرداخت کنند تا منابع آزادشده به توسعه مناطق محروم اختصاص یابد و عدالت اجتماعی به‌صورت عینی محقق شود.

وزیر میراث فرهنگی تخصیص بیش از ۲ همت به استان آذربایجان شرقی را نشانه‌ای روشن از عزم دولت برای عدالت‌محوری و توسعه متوازن دانست.

صالحی امیری ، سراب را «ستاره‌ای درخشان در آسمان ایران» توصیف کرد و گفت : سراب با پشتوانه تاریخی غنی، طبیعت چشم‌نواز و سرمایه‌های انسانی ارزشمند، نیازمند صیانت و معرفی شایسته است و می‌تواند با راهبردی هوشمندانه به جایگاهی ممتاز در نقشه گردشگری کشور دست یابد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ضرورت انجام پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی در منطقه افزود: بر اساس یک برنامه‌ریزی ده‌ساله و سرمایه‌گذاری هدفمند، سراب قابلیت آن را دارد که به محور اصلی گردشگری در آذربایجان و ایران تبدیل شود.

صالحی امیری همچنین از تخصیص بیش از ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار به طرح های در حال ساخت شهرستان خبر داد و تأکید کرد: تمام ظرفیت‌های مالی و منابع موجود باید به‌صورت متمرکز در خدمت توسعه سراب قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی مسجد جامع سراب، انجام کاوش‌های علمی در لایه‌های باستانی این بنای ارزشمند را ضرورتی انکارناپذیر دانست و افزود: در حالی که سال گذشته بیش از ۷ میلیون گردشگر به کشور وارد شدند، هدف‌گذاری برای رشد ۲۵ درصدی محقق نشد؛ ازاین‌رو تمرکز جدی‌تر بر جذب گردشگران خارجی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی معرفی آبگرم سراب را اقدامی راهبردی توصیف کرد و گفت : آبگرم‌های سراب می‌توانند با معرفی نظام‌مند و بهره‌گیری از رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی به یکی از برند‌های شاخص گردشگری کشور تبدیل شوند.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین توسعه هتل‌های چهار و پنج‌ستاره، طراحی بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب جشنواره‌های بین‌المللی در حوزه صنایع‌دستی، گردشگری عشایری و خوراک محلی را از اولویت‌های کلان برشمرد و افزود: ایجاد بازارچه دائمی برای عرضه آثار هنرمندان و تقویت حوزه موزه و مردم‌شناسی، زمینه‌ساز تثبیت جایگاه سراب در عرصه ملی و بین‌المللی گردشگری خواهد بود.

وی همچنین در آیین افتتاح جشنواره صنایع‌دستی سراب، با تأکید بر نقش حمایت‌های حقوقی و تسهیلات مالی در تقویت تولیدکنندگان و هنرمندان، از برنامه دولت برای گسترش بازارهای داخلی و خارجی و بیمه فعالان این حوزه رونمایی کرد و این شهرستان را در آستانه جهشی تاریخی دانست.