مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت : اين شرکت با اجرای برنامه‌های توسعه، نوسازی و هوشمندسازی زیرساخت‌های برق در پایتخت، گام مهمی در ارتقای پایداری شبکه و کاهش مصرف غیرمتعارف برداشته است.

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، کامبیز ناظریان با تشریح اقدامات انجام‌شده، از شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت تولید ۱۶۵۰ مولد خودتأمین سازمان‌ها و ادارات، جمع‌آوری بیش از یک‌هزار و پنجاه دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز و تعدیل بیش از نیم‌میلیون لامپ پرمصرف در واحدهای صنفی خبر داد و این اقدامات را گامی مهم در ارتقای تاب‌آوری شبکه دانست.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ توضیح داد: تعویض و احداث ۳۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف، احداث ۱۴۵ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت جدید و نوسازی ۱۲۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط، افزایش قابلیت اطمینان شبکه را در پی داشته است. علاوه بر این، هوشمندسازی و امکان کنترل از راه دور برای ۸۳ پست زمینی، نوسازی روشنایی ۱۳ روستا و تأمین برق ۴۰ ایستگاه پمپاژ و چاه آب اضطراری از دیگر اقدامات در راستای ارتقای پایداری بوده است.

مدیرعامل توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به مدیریت بهینه مصرف افزود: از ابتدای سال جاری و با پشت سر گذاشتن روزهای گرم، ۱۲ ابر طرح وزارت نیرو و ۳۶ بسته ویژه مدیریت مصرف اجرا شده که منجر به تحقق بیش از ۵ درصد صرفه‌جویی در شهر تهران شده و به‌عنوان یک دستاورد ملی قابل توجه شناخته می‌شود.

ناظریان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ سهم مشترکان کم‌مصرف در تهران به حدود ۷۰ درصد رسیده و تاکنون بیش از نیم‌میلیون کنتور هوشمند نصب شده است. نزدیک به نیمی از مصرف برق پایتخت معادل ۲۵۰۰ مگاوات به صورت لحظه‌ای از طریق قرارگاه رصد مصرف پایش می‌شود.

وی همچنین گفت: همکاری با مولدهای خودتأمین تاکنون به مدیریت حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ مگاوات برق معادل ظرفیت یک نیروگاه متوسط منجر شده است. تعدیل بیش از نیم‌میلیون لامپ مازاد اصناف، کشف و جمع‌آوری سه‌برابر بیش از سال گذشته ماینرهای غیرمجاز و کاهش تلفات شبکه به سطح ۶/۵ درصد از دیگر دستاوردها بوده است.

به گفته ناظریان، تحلیل داده‌های مصرف و به‌کارگیری راهکارهای هوشمند سبب کاهش ۱۵ درصدی حوادث فنی در شبکه برق تهران شده و سطح خدمت‌رسانی به مشترکان به شکل محسوسی ارتقا یافته است.