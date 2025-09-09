پخش زنده
تیم ملی والیبال ایران که برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ در مانیل فیلیپین اردو زده است در آخرین دیدار دوستانه مقابل تیم ملی آلمان صفآرایی خواهد کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان کشورمان امروز در نخستین محک جدی خود در اردوی تدارکاتی فیلیپین موفق به شکست تیم قدرتمند اسلوونی با نتیجه ۳ بر یک شدند تا با روحیهای بالا آماده مصاف با ژرمنها شوند.
شاگردان روبرتو پیاتزا پیش از حضور در فیلیپین، اردوی تدارکاتی خود را در دوحه پشتسر گذاشتند و سه دیدار دوستانه برابر مصر و قطر برگزار کردند. حالا ترکیب ۱۴ نفره ایران شامل بازیکنانی، چون مرتضی شریفی (کاپیتان)، علی رمضانی، عرشیا بهنژاد، علی حاجیپور، بردیا سعادت، محمد ولیزاده، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، محمدرضا حضرتپور و آرمان صالحی باید یکی از مهمترین حریفان تدارکاتی خود را در مسیر آمادهسازی جهانی، محک بزنند.
در سوی دیگر میدان، تیم ملی آلمان با هدایت میخال وینیارسکی و بهرهمندی از ستارههایی، چون گئورگ گروزر، آنتون برهمه، یان زیمرمن، لینوس وبر و سیمون توروی به فیلیپین آمده است. آلمانیها که سابقه قهرمانی جهان در سال ۱۹۷۰ و مدال برنز ۲۰۱۴ را دارند، ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان را در اختیار دارند و جدیترین آزمون ایران پیش از شروع رسمی رقابتها محسوب میشوند.
بر اساس برنامه مسابقات، تیم ملی والیبال ایران از ۲۳ شهریور در مرحله مقدماتی قهرمانی جهان کار خود را آغاز خواهد کرد و به ترتیب مقابل تیمهای ملی مصر، تونس و فیلیپین قرار میگیرد.