دوره تخصصی داوری حرفهای و نیمه حرفهای با هماهنگی سازمان جهانی بوکس (WBC) با حضور مدرسان خارجی برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پیرو مذاکرات انجام شده با سازمان جهانی بوکس حرفهای (WBC) و در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت کادر داوری کشور، دوره تخصصی داوری بوکس حرفهای و نیمهحرفهای برگزار میشود.
این دوره با دریافت مجوز سازمان جهانی علاوه بر داوران ستاره دار، داوران دارای درجات یک، دو، سه و ملی نیز مجوز حضور در این دوره داوری بین المللی را دارند. شرکتکنندگان میتوانند با حضور در این دوره، ضمن بهرهمندی از آموزشهای تخصصی، گامی مؤثر در مسیر به روزرسانی دانش داوری و ارتقای سطح قضاوت خود بردارند.
گیدو کاوالری از ایتالیا و اوکسانا از کشور مولداوی در این دوره تدریس خواهند کرد.
این دوره تخصصی طی روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.