مستند «نقش‌های آقای راد»، از شبکه مستند و برنامه «تهران ۲۰»، با موضوع آخرین مصوبات در خصوص سرویس مدارس و بررسی پرونده استان تهران، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پرتره‌ای از زندگی و کارنامه هنری ایرج راد، هنرمند برجسته تئاتر، سینما و تلویزیون، در قالب مستند «نقش‌های آقای راد»، امشب از شبکه مستند پخش می‌شود.

مستند «نقش‌های آقای راد»، اثری از ابوالفضل توکلی است که با نگاهی انسانی و پژوهشی به زندگی هنری ایرج راد می‌پردازد. این مستند علاوه بر مرور کارنامه پربار او در عرصه بازیگری و مدیریت هنری، به نقش تأثیرگذار وی در آموزش نسل‌های جوان و توسعه تئاتر کشور اشاره دارد.

این اثر ساعت ۲۱:۰۰، پخش و روز بعد ساعت ۰۹:۰۰، بازپخش می شود.

آخرین مصوبات در خصوص سرویس مدارس و پیگیری پرونده استان تهران و شهرستان‌های استان موضوع گفت‌و‌گو امشب برنامه «تهران ۲۰» است که از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «تهران ۲۰» میزبان سید علی حسینی، شهردار شمیرانات و مرتضی همتی، شهردار باقر شهر است تا در ادامه پرونده استان تهران در خصوص پروژه‌های عمرانی و مطالبات شهروندان این دو شهرستان گفت‌و‌گو کنند.

همچنین در بخش تلفنی برنامه شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در خصوص آخرین مصوبات سرویس مدارس گفت‌و‌گو خواهد کرد.

برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰، پخش می شود.