رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: صنعت هستهای پیشران علوم و فنون پیشرفته است و نیازی مبرم در تمامی سرفصلهاست و هیچکس نمیتواند این صنعت را از مردم ایران بگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهمنظور تامین نیاز صنعت هستهای کشور به خدمات آزمایشگاهی در حوزه مدیریت استهلاک (در شاخههای تخصصی عمران، مکانیک، برق و ابزار دقیق)، آزمایشگاه مدیریت استهلاک و با هدف ارایه خدمات عمومی نظیر آزمایشهای بتن و مکانیک و نیز خدمات تخصصی مانند استهلاک پرتوی و غیرپرتوی با حضور محمد اسلامی معاون رییسجمهور، رییس پژوهشگاه علوم و فنون هستهای، معاونان سازمان انرژی اتمی، متخصصان و کارشناسان به بهرهبرداری رسید.
«محمد اسلامی» معاون رئیسجمهور در مراسم افتتاح و بهره برداری از آزمایشگاه مدیریت استهلاک ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) اظهار کرد: خرسندیم که گام مهمی در راستای تقویت فرایندهایی که باید در سازمان وجود داشته باشد تا نظام یکپارچه طراحی، ساخت و پایش وضعیت به اتقان برسد، برداشته شد.
وی افزود: طراحی آزمایشگاه پیش از آنکه صرفاً یک الزام ایمنی باشد، جزو الزامات اصلی طراحی محسوب میشود. هنگامی که با پرتو سروکار داریم، طبیعی است که باید بتوانیم آثار آن را در عمر یک محصول پیشبینی کنیم؛ بنابراین آزمایشگاه جزو جداییناپذیر فرایند طراحی است. انشاءالله این مرکز ماندگار و تاثیرگذار باشد و خدمات رسانی آن در تمامی بخشها گسترش یابد.
رئیسسازمان انرژی اتمی ایران بیان کرد: دو فاکتور اصلی برای ماندگاری، «متریال» و «اندازه» است. اگر بتوانیم تلرانسها (نوسان) را بهخوبی رعایت کنیم، خواص مکانیکی و رفتاری متریال را بهدرستی بشناسیم و عمر را دقیق تخمین بزنیم، میتوانیم به اتقان برسیم.
صنعت هستهای ایران بر پایه دانش بومی پایدار خواهد ماند
اسلامی در حاشیه این افتتاحیه و در جمع خبرنگاران نیز گفت: ما در سازمان انرژی اتمی ایران یک روند توسعهای برنامهمحور را دنبال میکنیم. یکی از الزامات اصلی آن است که بتوانیم الزامات ایمنی محیطهای پرتوی را در حوزه طراحی، ساخت و نگهداری تشخیص دهیم و براساس محاسبات صحیح و مطابق با استانداردهای ایمنی آنها را پیش ببریم.
وی ادامه داد: در فرایند ساخت مجموعههای هستهای، تخمین خستگی یک سازه بهصورت استاندارد و رایج وجود دارد، اما تا امروز کسی اندازهگیری دقیقی از آثار پرتوها انجام نداده و دوام یک سازه، محصول، سامانه یا قطعه تحت تاثیر پرتو بررسی نشده است. بر همین اساس در آزمایشگاه مدیریت استهلاک این موضوع با روشهای آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت.
اسلامی تاکید کرد: همپای طراحی برای عمر و دوام قطعات، باید تشخیص درست و دقیق آزمایشها را ملاک قرار دهیم و سپس در طول عمر بهرهبرداری آن را پایش کنیم تا اطمینان حاصل شود سازهای که طراحی کردهایم با عمر تعیینشده هماهنگ است و بتواند تا پایان زمان مقرر، بدون حادثه در خدمت قرار گیرد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اکنون به قابلیتهای طراحی و مهندسی دست یافتهایم، هم به فناوری مجهز شدهایم و هم ساخت تجهیزات و اقلام مورد نیاز را در داخل کشور به انجام میرسانیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در پایان افزود: این چرخه یک تلاش کاملا بومی و مبتنی بر تحقیقات است و به کوری چشم دشمنان، امری پایدار بهشمار میرود که با هیچ بمبارانی نابود نخواهد شد. کشور ما با فرهنگی کهن و جوانانی پرشور و دانا، شایسته بهترین جایگاه است. صنعت هستهای پیشران علوم و فنون پیشرفته است و نیازی مبرم در تمامی سرفصلهاست. هیچکس نمیتواند این صنعت را از مردم ایران بگیرد.
گفتنی است آزمایشگاه مدیریت استهلاک با هدف ارایه خدمات عمومی نظیر آزمایشهای بتن و مکانیک و نیز خدمات تخصصی مانند استهلاک پرتوی و غیرپرتوی تجهیز و راه اندازی شده است. بر اساس اعلام کارشناسان اﺳﺘﻬﻼک، ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﯾﮏ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات (SSC) است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ، در اﺛﺮ زﻣﺎن و ﯾﺎ در اﺛﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این در حالیاست که اﯾﻤﻨﯽ تاسیسات هستهای اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻬﻼک از زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ درنظر گرفته شده باشد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻬﻼک نیز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﻓﺖ اﺳﺘﻬﻼﮐﯽ SSC ﻫﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ شده و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﻧﻮﺳﺎزی، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ و ﺗﻌﻮﯾﺾ SSC ﻫﺎ میشود و در راﺳﺘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری، ﺗﺴﺖ و ﯾﺎ اﺻﻼح ﭘﺮوژهﻫﺎ بهکار ﻣﯽرود.
لازم به ذکر است ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣوﺛﺮ اﺳﺘﻬﻼک، اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ضمن تشخیص و ارزیابی ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼک؛ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻬﻼک را ارائه میکند.