با آغاز سال تحصیلی جدید، ۶۶۰ کلاس درس تازه‌ساز در استان اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان اصفهان گفت: با بهره برداری از این تعداد کلاس زمینه تحصیل ۲۰ هزار دانش‌آموز را در مدارسی ایمن و استاندارد فراهم می‌شود.

ناصر فتحی افزود: این کلاس‌ها در قالب ۱۲۸ طرح آموزشی با بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه ساخته شده است؛ که این هزینه با مشارکت خیران مدرسه‌ساز و حمایت اعتبارات دولتی، استانی و ملی تأمین شده است.

وی گفت: همچنین در راستای ارتقای ایمنی فضا‌های آموزشی، ۸۵۰ کلاس درس در استان اصفهان استانداردسازی شده و بخاری‌های نفتی از این مدارس جمع‌آوری و به جای آن از سیستم‌های گرمایشی مطمئن شامل پکیج و شوفاژ استفاده خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان اصفهان افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مؤثر در ایجاد محیطی ایمن و باکیفیت برای دانش‌آموزان و معلمان است.