۳۴۰ مورد بازرسی از شهربازی ها، زمین‌های بازی و خانه‌های بازی، توسط بازرسان استاندارد در سطح استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل استاندارد یزد با بیان اینکه تجهیزات شهربازی، خانه‌های بازی وزمین‌های استان یزد، زیرذره بین بازرسان و کارشناسان استاندارد است گفت: استاندارد از ابتدای فرآیند ساخت تجهیزات شهربازی‌ها نظارت داشته و سازنده با ثبت تجهیز (وسیله بازی) ساخته شده در سامانه ISAD با حضور و هماهنگی شرکت‌های بازرسی دارای مجوز از NACI (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران) کار دنبال می‌شود.

زهرا جعفری ندوشن ادامه داد: بهره برداری از تجهیزات شهرشادی‌ها پس از نصب آن‌ها و رویت انجام آزمون‌های فنی و ایمنی مربوطه و مشاهده گواهی بازرسی‌ها ونصب، توسط بهره بردار بلا مانع است.

دبیرشورای استاندارد استان یزد افزود: هم استانی‌های عزیز باید مطلع باشند که وسایلی ازقبیل تاب، انواع سرسره، الاکلنگ، چرخ وفلک وحتی زمین بازی براساس استاندارد ملی ایران به شماره ۶۴۳۶ مشمول اجرای اجباری استاندارد‌ها هستند و متولیان امر ملزم به رعایت این مورد قانونی هستند.

شایان ذکر است، از ابتدای امسال تاکنون، ۳۴۰ مورد بازرسی از شهربازی ها، زمین‌های بازی و خانه‌های بازی، توسط بازرسان استاندارد از سطح استان انجام شده است.