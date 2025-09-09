به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: عصر امروز با اطلاع یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق ساختمان ۵ طبقه در خیابان نواب صفوی اصفهان هفت تیم آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

منظور شیشه فروش با بیان اینکه این آتش سوزی از واحد فروش چسب در طبقه اول این ساختمان آغاز شد و به واحد‌های مجاور سرایت کرد، افزود: با سرعت عمل آتش نشانان این حریق هم اکنون مهار شده است.

وی گفت: در این حادثه یک بانوی ۲۴ ساله مصدوم و راهی بیمارستان شد.

کارشناسان آتش نشانی در حال بررسی علت این حادثه هستند.