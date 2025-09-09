پخش زنده
امروز: -
مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با تشریح ویژه برنامههای هفته وحدت گفت: جشن «پیامبر مهربانی» با مشارکت گسترده مردم و اقوام ایرانی فردا چهارشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۶ در قلب تهران برپا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, مصطفی زیبایینژاد , مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفت: این جشن با حضور مداحان برجسته کشور به همراه برپایی موکبها و برنامههای فرهنگی، حضور خوانندگان، گروههای سرود، اجرای برنامه کودک و مولودیخوانی، در میدان ولیعصر تا میدان هفتتیر برگزار میشود. مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین خبر داد: معاونت خدمات شهری مسئول آمادهسازی مسیرها است و شرکتهای مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی با افزایش خدمات، رفتوآمد شهروندان را تسهیل خواهند کرد..