مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: تامین حقآبه راهکار اصلی خاموش شدن آتش در بخش عراقی تالاب هورالعظیم است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان امروز سه شنبه (۱۸ شهریور) در گفتوگو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به انتشار دود ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم افزود: از طریق دستگاه دیپلماسی کشور در حال رایزنی با دولت عراق حل مشکل تالاب هورالظعیم و تامین حقآبه آن هستیم.
محمد جواد اشرفی با اشاره به اینکه در این زمینه مقامات عراقی جلب نشده است، ادامه داد: همچنین دولت ترکیه در برابر این موضوع مقاومت زیادی میکند و از طریق کنوانسیونها و مراجع قضایی بین المللی این مساله توسط دستگاه دیپلماسی پیگیری خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد:انتظار میرود تا پایان مهر و شروع بارندگیها میزان آلودگی و انتشار دود در بخش عراقی تالاب هورالعظیم کنترل و کاهش یابد.