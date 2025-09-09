پخش زنده
امروز: -
رویداد ملی «رهبانو» با حضور بانوان فعال در حوزههای فرهنگی از سراسر کشور از ۲۰ تا ۲۳ شهریور در رامسر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، رویداد ملی «رهبانو» با هدف هماندیشی و تبادل نظر شوراهای راهبری بانوان در راستای توسعه زیستبوم تبیینی تبلیغی بانوان استانها و به همت مرکز راهبری و همآهنگی بانوان برگزار میشود.
برنامه «رهبانو» ۲۰ شهریور در شهرستان رامسر آغاز به کار خواهد کرد.
این رویداد که با حضور نمایندگان و فعالان عرصه زنان از سراسر کشور برگزار میشود، به بررسی چالشها و فرصتهای پیش روی زنان در حوزههای فرهنگی اجتماعی میپردازد و تلاش دارد با ایجاد بستری مناسب، همکاریها و تبادل تجربیات در سطح ملی را ارتقا دهد.
در این همایش، موضوعاتی همچون توانمندسازی زنان در راستای جهاد تبیین، ارتقای جایگاه بانوان در رسانهها و فضای عمومی و همچنین چگونگی شکلگیری و تقویت زیستبوم تبیینی - تبلیغی بانوان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این گردهمایی، با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور، فرصت مناسبی برای ایجاد فضای گفتوگوی مؤثر میان فعالان حوزه زنان فراهم خواهد کرد.
همچنین یکی از بخشهای مهم این رویداد، برپایی نمایشگاهی با محوریت فعالیتهای فرهنگی اجتماعی بانوان از سراسر کشور است.