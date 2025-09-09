مراسم شاهنامه خوانی با هدف آشنایی نسل جدید با هویت ایرانی و ارزش‌های جاودان زبان فارسی برگزار شد.

آشنایی با هویت ایرانی و ارزش‌های جاودان زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم شاهنامه خوانی توسط انجمن شاهنامه خوانان شهرستان آشتیان با حضور مردم برگزار شد.

این محفل که صدای شاهنامه در آن طنین انداز شد، هدفش زنده نگهداشتن میراث ماندگار حکیم ابوالقاسم فردوسی است.

شاهنامه خوانی فقط روایت داستان نیست، بلکه تداوم انتقال ارزش‌های فرهنگی است که فردوسی برای ما به یادگار گذاشته است تا پیوند نسل امروز با قهرمانان ملی ایران را محکم‌تر کند.

این همایش فرصتی هم بود برای آشنایی نسل جدید با ارزش‌های جاودان زبان فارسی.