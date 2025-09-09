هفده ربیع الاول ولادت دو نور مقدسِِ خاندان وحی
هفدهم ربیع الاول روز میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای استان لرستان،
این روزها، شهرها و کوچهها رنگ و بوی شادی گرفتهاند. در این ایام فرخنده میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص)، و ولادت امام جعفر صادق (ع) گرامی داشته میشود، پیامبری که با اخلاق و مهربانیاش دلها را روشن کرد و امام صادقی که نور علم و حکمت را در جهان گستراند.
این روزها مصادف با هفته وحدت و فرصتی برای همدلی و انسجام مسلمانان و یادآوری پیام صلح و برادری در اسلام است.
مردم با آذینبندی کوچهها، نصب پرچمها و چراغانی خیابانها، شادی این ایام فرخنده را جشن گرفته و یاد پیام رحمت و وحدت پیامبر و اهل بیت (ع) را گرامی میدارند.