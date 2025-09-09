به مناسبت هفته وحدت و میلاد سراسر نور پیامبر حضرت محمد مصطفی (ص) چهارمین برنامه ادبی بخوان برای ایران در شهرستان ایرانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره کتابخانه‌های ایرانشهر گفت: این مراسم به همت موسسه فرهنگی هنری هاتف جوان مکران باهمکاری اداره کتابخانه‌های عمومی ایرانشهر با حضور شاعران مطرح شهرستان‌های ایرانشهر، راسک، سرباز، بمپور، دلگان، لاشار و فنوج برگزار شد.

وحید بامری افزود: ایرانشهر همیشه مرکز اتفاقات خوب فرهنگی بوده و همیشه از کار‌های فرهنگی به زیبایی و با کیفیت مناسب استقبال نموده است.

سنچولی پردل مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری هاتف جوان افزود: ضمن اظهار خرسندی از جلسات و برنامه‌های خوبی که در ایرانشهر برگزار می‌شود اینگونه برنامه‌ها را در حوزه فرهنگی موثر و مفید دانستند.

وی در ادامه سیستان و بلوچستان را مرکز و الگوی وحدت و همدلی در ایران و حتی جهان اسلام دانستند و گفتند این اتحاد و همدلی بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه محکم‌تر و منسجم‌تر شد و وظیفه هنرمندان در ایجاد این وحدت و همدلی را مهم و اساسی شمردند که باید همیشه حفظ بشود.

سنچولی در ادامه شعر‌های ناب را در میدان حوادث جریان ساز نامید که باید همیشه جاری و ساری باشد.

در ادامه شاعران حاضر در جلسه اشعار خودشان را دررابطه با ایران و هفته وحدت قرائت کردند.

در پایان از طرف موسسه فرهنگی هنری هاتف جوان مکران از همه شاعران حاضر و بصورت ویژه از شاعر نابینا و روشن دل و خوش کلام شهرستان در جلسه تقدیر شد.