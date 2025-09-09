به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرحی که هر ساله در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس اجرا می‌شود.

بازسازی میز‌ها و نیمکت‌ها، تجهیز کتابخانه و نصب تابلو‌های آموزشی اقداماتی است که مدرسه را برای دانش‌آموزان به محیطی دلنشین‌تر تبدیل می‌کند.

نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی دانش‌آموز در بعد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی می‌شود.

شاداب سازی مدارس اشتیاق به یادگیری دانش آموزان را بالا می‌برد.