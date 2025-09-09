پخش زنده
مدارس مهاباد با آغاز اجرای طرح شادابسازی به استقبال ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرحی که هر ساله در آستانه ماه مهر و بازگشایی مدارس اجرا میشود.
بازسازی میزها و نیمکتها، تجهیز کتابخانه و نصب تابلوهای آموزشی اقداماتی است که مدرسه را برای دانشآموزان به محیطی دلنشینتر تبدیل میکند.
نشاط و شادابی در مدرسه باعث رشد و تکامل همه ابعاد وجودی دانشآموز در بعد جسمانی، شناختی، عاطفی، اخلاقی و معنوی میشود.
شاداب سازی مدارس اشتیاق به یادگیری دانش آموزان را بالا میبرد.