معاون سخنگوی کاخ سفید گفت: فعلا درباره حمله اسرائیل به قطر نظری نداریم و ترامپ احتمالا اولین نفری خواهد بود که به آن واکنش نشان خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، به الجزیره گفته است که دولت آمریکا در حال حاضر درباره حملات اسرائیل به دوحه نظری ندارد.

او افزود که واشنگتن «هنوز در حال رصد تحولات» است تا ببیند اوضاع چگونه پیش می‌رود.

الجزیره می‌گوید، طبق گزارش‌ها، رئیس‌جمهور آمریکا احتمالاً نخستین فردی خواهد بود که در پلتفرم تروث سوشیال در این باره اظهارنظر کند.

علاوه بر این، حدود سه ساعت و نیم دیگر نشست خبری کاخ سفید برگزار خواهد شد و کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، فرصت خواهد داشت به پرسش‌های گسترده خبرنگاران پاسخ دهد.

دوحه پایتخت قطر عصر امروز (سه‌شنبه) شاهد چند انفجار مهیب در منطقه «حی کتارا» بود به طوری که ستونی از دود از دور قابل مشاهده بود.

در همین حال وبگاه خبری آکسیوس نوشت که رژیم اسرائیل دست به عملیات ترور علیه رهبران حماس در دوحه زده است.

جروزالم پست و دیگر رسانه‌های اسرائیلی نیز به نقل از مقامات ارشد این رژیم نوشتند که عامل انفجار‌های دوحه اسرائیل بوده و با هدف ترور رهبران حماس صورت گرفته است.