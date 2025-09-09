به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت والیبال شهرستان لنجان گفت: به منظور آمادگی جسمانی تیم ملی والیبال ساحلی جوانان کشور، اردوی تیم ملی با هدف آمادگی و هماهنگی ساحلی بازان به منظور شرکت در مسابقات جهانی قطر به میزبانی فولادشهر برگزار شد.

سعید سلیمی با اشاره به برگزاری دو دوره اردوی تیم ملی در استان اصفهان افزود: این اردو به مدت یک هفته برگزار و قرار است تور ملی دیگری به منظور آمادگی بیشتر در شهر چابکسر برگزار شود.