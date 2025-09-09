رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین تا ساعت ۱۲ امشب و روز‌های ۱۹ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در مسیر‌های رفت و برگشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به روز‌های تعطیلی سالروز ولادت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)، برای افزایش ایمنی و تسهیل تردد خودرو‌های مسافران در جاده‌های اصلی گیلان، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت – قزوین به صورت رفت و برگشت اعمال می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی تا ساعت ۱۲ امشب ۱۸ شهریور و ساعت ۸ تا ۲۴ چهارشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۱ شهریور در محور قدیم رشت - قزوین ممنوع است.

سرهنگ صفاری گفت: در صورت عادی بودن وضعیت تردد در این محور، با هماهنگی فرماندهی انتظامی، اجرا نشدن این محدودیت ترافیکی در تاریخ‌های ذکر شده به اطلاع عموم مردم و هموطنان خواهد رسید.