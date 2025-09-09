پخش زنده
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از فراهمشدن بستهای ویژه و بیسابقه در حوزه تسهیلات و مشوقهای سرمایهگذاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ شالبافیان در نشست تخصصی تبیین مشوقهای سرمایهگذاری که با حضور معاونان سه حوزه، مدیران ستادی و مدیران کل استانی (بهصورت برخط) برگزار شد ، تأکید کرد: با مشارکت استانداران، نهادهای حمایتی استانی و ارائه ایدههای خلاقانه ، میتوانیم جذب حداکثری این منابع را محقق کنیم.
وی با تأکید بر اهمیت نقش استانها در فرایند جذب منابع گفت : بستهای ویژه و بیسابقه از تسهیلات و مشوقهای سرمایهگذاری تدوین شده است و نقش استانها در معرفی طرح ها و تجمیع طرحهای خلاقانه با مشورت فعالان حوزههای تخصصی، تعیینکننده خواهد بود.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی پنج منبع اصلی تسهیلاتی شامل منابع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴، منابع تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳، منابع اشتغال روستایی و عشایری و همچنین منابع گواهی سپرده خاص بانک مرکزی را تشریح کرد و افزود: سهم وزارتخانه از این منابع، ۴۴/۵ همت برآورد شده است و با همکاری استانداران و نهادهای استانی میتوانیم جذب حداکثری داشته باشیم. ستاد نقش هماهنگکننده دارد، اما میدان عمل در استانهاست.
شالبافیان به ابلاغ دستورالعمل تبصره ۱۵ به استانداران اشاره کرد و از اختصاص ۶ همت از سهم نهادهای حمایتی و دستگاههای اجرایی برای نخستینبار خبر داد.
وی همچنین گفت: حداقل ۲۰ درصد از ۴۰ همت منابع صندوق پیشرفت و عدالت در استانها معادل ۸ همت، با هماهنگی ادارات کل استانی به حوزه صنایعدستی و گردشگری اختصاص خواهد یافت.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی با اعلام سهم ۲/۵ همتی وزارتخانه از محل تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۳ افزود: عملکرد جذب استانها در مقایسه با سایر دستگاهها رضایتبخش بوده و باید با ایدههای خلاقانه این مسیر را تقویت کنیم.
شالبافیان از تعیین بانکهای عامل منابع تبصره ۱۵ در هفته آینده خبر داد و در خصوص منابع گواهی سپرده خاص بانک مرکزی گفت : برای نخستین بار با پیگیریهای وزیر، ۲۰ همت از محل انتشار گواهی سپرده ویژه سرمایهگذاری برای حمایت از بخش گردشگری اختصاص یافته است؛ فرصتی استراتژیک که سرمایهگذاران باید بهرهمند شوند.
وی همچنین به مشوقهای جدید برای سرمایهگذاران اشاره کرد و افزود : معافیت عوارض صدور پروانه ساختمانی برای تاسیسات گردشگری، معافیت عوارض تغییر کاربری اراضی کاربری به گردشگری، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتهای آب منطقهای جهت استفاده از ظرفیتهای آبی در طرحهای گردشگری، تصویب آیین نامه اجرایی واردات تجهیزات گردشگری، تدوین ۱۷۲۲ فرصت سرمایهگذاری، ۷۵۳ بسته سرمایهگذاری و از ۱۱۴ موافقت اصولی بینام، از جمله اقدامات مهم برای تسهیل سرمایهگذاری بوده است.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی به عملکرد طرهای بهرهبرداریشده اشاره کرد و گفت : در سال گذشته ۴۸۰ طرح گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ۲۶ همت و اشتغالزایی مستقیم برای ۶ هزار نفر به بهرهبرداری رسید و یک میلیون و ۴۰۰ هزار متر مربع به سرانه گردشگری کشور افزوده شد. همچنین در شش ماهه نخست سال جاری ۲۶۹ طرح دیگر با حجم سرمایهگذاری ۱۳ همت و اشتغال مستقیم برای ۳۲۰۰ نفر تکمیل و آماده بهرهبرداری است.
در این نشست، سید رضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز بهصورت تلفنی ضمن ارائه دستورات و تذکرات لازم، بر اهمیت همافزایی درونسازمانی و برونسازمانی برای جذب منابع تأکید کرد.