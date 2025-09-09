به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید نورالله موالی زاده افزود: سطح نخلستان‌های شهرستان کارون سه هزار هکتار است که بیشترین رقم تولیدی آن مستعمران می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه میزان عملکرد تولید خرما در این شهرستان ۱۰ تن در هر هکتار است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال ۳۰ هزار تن خرما از نخلستان‌های کارون برداشت شود.

طبق پیش بینی‌های جهادکشاورزی خوزستان امسال ۳۷۰ هزارتن خرما از نخلستان‌های استان برداشت شود.

۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نخل مثمر در نخلستان‌های استان وجود دارد.