به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: ماموران پلیس آگاهی بندرانزلی پس از هماهنگی قضائی، ۳ هزار و ۹۰ دست انواع پوشاک خارجی قاچاق و بدون مجوز قانونی را در بازدید از یک انبار‌های پوشاک واقع در یکی از خیابان‌های اطراف بندرانزلی کشف کردند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این کشفیات را ۴۷۰ میلیون تومان برآورد کردند، افزود: متهم ۳۲ ساله این پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا، مورد را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.