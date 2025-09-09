آیین گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی (ص) به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، این آیین دینی با حضور شماری از اندیشمندان، فرهیختگان و شخصیت‌های دینی، فرهنگی و دانشگاهی و کارکنان نهاد‌های ایرانی و مسلمانان مقیم انگلیس، به میزبانی سید علی موسوی سفیر کشورمان در انگلستان برگزار شد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با تبریک هزار و پانصدمین سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص)، میلاد با سعادت پیامبر اسلام را فراتر از یک رویداد تاریخی و یاد آور آغاز فصلی درخشان در تاریخ بشر دانست.

سید علی موسوی میلاد خاتم پیامبران را فرصتی ارزشمند برای تفکر و الهام گرفتن از اندیشه و پیام جاودانه شخصیت والای ایشان توصیف کرد و افزود: پیامبر رحمت شخصیتی است که دوباره باید ایشان را شناخت، اما نه در قالب شیوه‌های ظاهری بلکه شناختی عمیق که ریشه در اندیشه بشر معنا پیدا می‌کند و راه تقرب به پروردگار را روشن‌تر می‌سازد.

وی میلاد پیامبر اسلام (ص) را فرصتی مناسب برای وحدت جهان اسلام و تقویت انسجام مسلمانان جهان دانست و ابراز امیدواری کرد با ایجاد همبستگی جهانی، پیام نجات بخش ایشان به همه انسان‌ها رسانده شود.

موسوی همچنین سالگرد تاریخی میلاد خاتم پیامبران را فرصتی مناسب برای امت اسلامی توصیف کرد تا با تکیه بر پیام وحدت‌آفرین پیامبر رحمت (ص)، افق‌های تازه‌ای از همدلی و همبستگی را ترسیم کنند.

سفیر کشورمان در انگلستان با اشاره به وضعیت مسلمانان در پیکره جهان اسلام به ویژه در غزه گفت: امروز جامعه جهانی به ویژه مسلمانان نباید از وضعیت غزه غافل بمانند و برای توقف بحران انسانی در آن تلاش کنند.

در آیین گرامیداشت سالروز میلاد خاتم پیامبران (ص) همچنین شخصیت‌های دینی و دانشگاهی درباره برخی از ابعاد شخصیت والا و ویژگی‌های الهام بخش ایشان سخنرانی کردند.

در ادامه، جشن میلاد پیامبر رحمت (ص) با نغمه‌های شاد مولودی خوانی مزین شد و طنین هم نوایی صلوات حاضران، لحظات مفرح را به فضای معنوی این مراسم بخشید.