بوشهر، میزبان المپیاد استعدادهای برتر آبهای آرام
المپیاد استعدادهای برتر رشته قایقرانی آبهای آرام در بخش پسران ۳ آبان در بوشهر برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پنجمین دوره المپیاد استعدادهای برتر قایقرانی در رشته آبهای آرام ۳ آبان به میزبانی هیئت قایقرانی استان بوشهر در بوشهر برگزار خواهد شد.
در المپیاد امسال رشته آبهای آرام ورزشکاران متولد ۱۱ دی ۱۳۸۸ تا ۱۰ دی ۱۳۹۱ مجاز به شرکت هستند و مسابقات در مواد کایاک و کانوی تکنفره ۵۰۰ و ۲۰۰ متر برگزار میشود.
با اعلام ستاد برگزاری المپیاد، ورزشکاران شرکت کننده تنها مجاز به شرکت در یکی از رشتههای آبهای آرام یا اسلالوم هستند و هر ورزشکار میتواند صرفا در یک ماده ۵۰۰ یا ۲۰۰ متر شرکت کند.