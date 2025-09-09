بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر به میزبانی یزد، پایتخت تعاون کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: استان یزد با قدمتی طولانی در فعالیت‌های تعاونی، همواره به‌عنوان پایتخت تعاون کشور شناخته می‌شود.

شیخی در مراسم بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان یزد با اشاره به پیشینه تاریخی روحیه تعاون‌گری مردم یزد اظهار داشت:یزد، استانی است که قنات‌های آن به‌عنوان یک ابرپروژه در قالب کار جمعی و تعاونی، در گستره تاریخ ایران شناخته می‌شود و این میراث نشان‌دهنده روحیه همیاری و همکاری مردم این دیار است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۵۸۰۰ تعاونی در استان یزد ثبت شده است، افزود: از این تعداد، بیش از ۵۸ درصد تعاونی‌ها فعال و حدود ۴۲ درصد غیر فعال یا راکد هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد خاطرنشان کرد: در دومین جشنواره تعاونی‌های برتر کشور، از میان ۲۶ تعاونی برتر ملی، سه تعاونی از استان یزد موفق به کسب رتبه برتر شدند. همچنین در سطح استانی نیز ۱۰ تعاونی به عنوان تعاونی برتر و ۵ تعاونی به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.

شیخی گفت: امروز با حضور دکتر بابایی، استاندار یزد، از این تعاونی‌ها تجلیل شد و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق، نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در توسعه استان بیش از پیش تقویت شود.