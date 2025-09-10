«محمد» نام برگزیده بیش از ۱۵۰۰ نوزاد پسر یزدی
۱۸ درصد نوزادان پسر یزدی در یک سال گذشته با نام «محمد» نامگذاری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
آمار مرکز رصد جمعیت اداره کل ثبت احوال استان یزد اعلام کرد: در سال گذشته (۱۴٠۳): از کل ۱۶هزار و ۹۳۳ نوزاد متولد شده در استان،۸ هزارو ۵۸۱ نوزاد، پسر بودهاند.
از این تعداد هزار و ۵۳۸ نوزاد با نام و القاب «نبی مکرم اسلام» (معادل ۱۸ درصد) نامگذاری شدند.
این نامگذاریها شامل: ۱۵۱۰ نوزاد با نام و اسامی ترکیبی «محمد»، ۲۲ غنچه نوشکفته با نام و ترکیبات «احمد»، ۳ مورد با نامهای «رسول» و «محمدرسول»، ۳ نوزاد با نامهای «محمود» و «امیرمحمود»، «مصطفی» و «ابوالقاسم» بدون انتخاب، اسم مبارک «محمد» با ۱۲۸ بار انتخاب، دهمین نام پر انتخاب یزدیها برای نوزادان پسر بوده است.
نام «محمدحسین» با فراوانی ۱۱۱ در رتبه چهاردهم و اسم «امیرمحمد» با ۷۷ مرتبه انتخاب در رتبهی بیستم اسامی مورد علاقه خانوادههای یزدی هستند.
به طور کلی اسامی پر انتخاب با نام پیامبر اعظم اسلام در یزد: محمد (۱۲۸)، محمدحسین (۱۱۱)، امیرمحمد (۷۷)، محمدرضا (۷۲)، محمدمهدی (۶۸)، محمدطاها (۶۷)، محمدجواد (۵۸)، محمدصدرا (۵۶)، محمدیاسین (۵۱) و محمدپارسا (۳۸)
در یک سال گذشته ۱۰ هزار و ۲۰۰ نوزاد در سراسر کشور به نام زیبای «محمد» مزین شدند.
از سال ۱۲۹۷ تا کنون، ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ نفر در سراسر کشور با نام مبارک «محمد» نامگذاری شدند.
ده نام پر انتخاب و مورد علاقهی یزدیها برای پسران خود در سال ۱۴۰۳ به ترتیب: علی، امیرعلی، شاهان، حسین، ماهان، امیرحسین، ابوالفضل، مهدیار، آراد و محمد بوده است.