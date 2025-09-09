به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حسن پور در نشست کمیته بررسی ساختمان‌های نا ایمن در سطح شهر یزد، این موضوع را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه دانست و افزود: پیگیری بحث ساختمان‌های ناایمن از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژه‌ای دنبال شود.

حسن پور با اشاره به تشکیل پرونده برای مدیران اداری دارای ساختمان‌های ناایمن بر اساس اولویت‌ها و نظرات کارشناسی، گفت: تصمیم بر آنست که ابتدا در جلسات تخصصی با مدیریت ستاد بحران و از باب وظیفه نظارتی دادستانی، پرونده‌هایی برای مدیران مجموعه‌های حمایتی، خدماتی، آموزشی و تراکمی تشکیل و پیگیری نظریات کارشناسی و نظارت بر اجرای مصوبات پیگیری شود.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده نظارت در حین ساخت و پس از آن، یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه است، اعلام کرد: باید به دنبال ساز و کار‌هایی بود تا کسانی که در حوزه‌ی ساخت، بهره برداری، اجرا و نظارت با ترک فعل خود موجبات ورود خسارت مستقیم یا غیر مستقیم را فراهم می‌آورند، قابل پیگرد باشند.