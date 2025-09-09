تشکیل پرونده نظارتی برای مدیران دارای ساختمانهای ناایمن در یزد
دادستان یزد: پیگیری بحث ساختمانهای ناایمن از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژهای دنبال شود.
مهدی حسن پور در نشست کمیته بررسی ساختمانهای نا ایمن در سطح شهر یزد، این موضوع را یکی از اولویتهای قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه دانست و افزود: پیگیری بحث ساختمانهای ناایمن از وظایف اساسی دادستانی است و باید با حساسیت ویژهای دنبال شود.
حسن پور با اشاره به تشکیل پرونده برای مدیران اداری دارای ساختمانهای ناایمن بر اساس اولویتها و نظرات کارشناسی، گفت: تصمیم بر آنست که ابتدا در جلسات تخصصی با مدیریت ستاد بحران و از باب وظیفه نظارتی دادستانی، پروندههایی برای مدیران مجموعههای حمایتی، خدماتی، آموزشی و تراکمی تشکیل و پیگیری نظریات کارشناسی و نظارت بر اجرای مصوبات پیگیری شود.
وی با بیان اینکه حلقه مفقوده نظارت در حین ساخت و پس از آن، یکی از چالشهای اساسی در این حوزه است، اعلام کرد: باید به دنبال ساز و کارهایی بود تا کسانی که در حوزهی ساخت، بهره برداری، اجرا و نظارت با ترک فعل خود موجبات ورود خسارت مستقیم یا غیر مستقیم را فراهم میآورند، قابل پیگرد باشند.