به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با افتتاح چند نیروگاه برق خورشیدی در چند استان‌، با حضور برخط وزیر نیرو شماری نیروگاه خورشیدی با ۶۳۶میلیارد تومان اعتبار در ۴ساختگاه استان مرکزی بهره‌برداری شد.

استاندار مرکزی در آیین افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در هشت استان کشور بودیم که سهم استان مرکزی از این میزان ۲۱.۲ مگاوات است.

زندیه وکیلی با بیان این که اکنون مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان به ۲۱۶ مگاوات رسیده است، افزود: استان مرکزی رتبه نخست تحویل واقعی برق به شبکه را در سطح کشور کسب کرده است.

مرحله نخست نیروگاه خورشیدی لجور امروز با ظرفیت ۲.۵ مگاوات افتتاح شد.

برنامه‌ریزی استان در سال جاری، افزودن ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی دیار آفتاب است.

نیروگاه‌های کوچک که در نزدیکی محل مصرف و روی فیدر‌های اختصاصی نصب می‌شوند، موجب می‌شوند تا مناطق تحت پوشش این فیدر‌ها از قطع برق رها شده و پایداری شبکه برق افزایش یابد.