به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک هفته وحدت با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس جمهور و هیأت دولت با ایشان و ورود قاطع ریاست مجلس و نمایندگان خانه ملت درباره معیشت مردم، گفت: از سران قوا درخواست می‌کنم از شعار پرهیز کرده و هیأتی برای رسیدگی به مشکلات مهم کشور از جمله معیشت مردم تشکیل دهد تا اقدام عاجل و فوری صورت گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به گونه‌ای پیش رفت که خداوند قلوب ملت را با نظام همراه کرد و مردم یکپارچه برخورد‌های سیاسی را کنار گذاشته و برای حمایت از نظام به میدان آمدند، گفت: آیا وقت آن نرسیده که دولت، مجلس، قوه قضائیه و کلیه کارگزاران نظام، استانداران و مدیران در تمام سطوح برای قدردانی از این مردم نجیب، باوفا و باصفا که همواره همراه و در صحنه بوده‌اند، به میدان آمده و پاسخگوی مسائل و مشکلات آنها باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام، دارای مشکلات عدیده است که طی یک سال و نیم گذشته به صورت مرتب در دیدار با مسئولان عالیرتبه کشور مطرح شده، عنوان کرد: امید است رسیدگی به معیشت مردم و کنترل جدی در وضعیت بازار ارز و کالا‌های اساسی مردم با فوریت مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حسن پور بیگلری در ادامه در تذکری خطاب به به وزیر کشور در بحث تقسیمات کشوری، این موضوع را یکی از خواسته‌های به حق مردم طی یک سال و نیم گذشته دانست که اتفاقی برای آن نیفتاده است و گفت: به وزیر راه نیز در حوزه جاده‌های استان به ویژه جاده کرمان و راور به مشهد مقدس، جاده‌های روستایی و شهداد تذکر می‌دهم که وضعیت نامطلوب جاده‌ای باعث شده استان کرمان متأسفانه رتبه یک را در حوزه تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص دهد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در تذکری خطاب به وزیر کار درباره وضعیت بازنشستگان و ضرورت اعزام هیأتی به استان برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان به ویژه فولاد و زغال سنگ، عنوان کرد: به وزیر آموزش و پرورش در آستانه آغاز سال جدید تحصیلی تذکر می‌دهم که شهرستان کرمان پایین‌ترین سرانه تحصیلی را دارد و باید هیأتی فوری به منطقه اعزام شود.

وی همچنین در تذکری خطاب به وزیر ورزش و جوانان خواستار توجه به حوزه ورزش شد و تذکری نیز به وزیر بهداشت در حوزه طرحهای درمانی داد و افزود: به وزیر اقتصاد در رابطه با سفر به کرمان تذکر می‌دهم که با توجه به وضعیت نامطلوب تولید و پرداخت وام، بنگاه‌های تولیدی مشکلات عدیده دارند.

حسن پور بیگلری همچنین در تذکری به وزیر نیرو درباره ناترازی برق در استان کرمان و وضعیت نامطلوب آب چاه‌های کشاورزی و آب رسانی نشدن از خلیج فارس به کرمان طی از دو سال قبل، تذکر داد و گفت: به رئیس جمهور، معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور برای سفر به کرمان و رسیدگی به درخواست‌های به حق مردم عزیز دیار کریمان تذکر می‌دهم.

وی همچنین درباره علت تأخیر در اجرای برنامه هفتم در کرمان و راور به رئیس سازمان برنامه و بودجه تذکر داد و خطاب به وزیر صمت درباره علت اجرانشدن مصوبات دولت در سفر‌های گذشته و سفر اخیر به کرمان و راور، گفت: باید هر چه سریع‌تر درباره فرش کرمان و کارخانه فرش تعیین تکلیف شده و به وضعیت کارگاه‌های نیمه تعطیل و تعطیل که روزانه به تعداد آن اضافه می‌شود، رسیدگی شود.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمان خاطرنشان کرد: به وزیر کار نیز درباره وضعیت بیکاری در منطقه به ویژه جوانان مؤمن و متخصص کرمان و راور و به وزیر جهاد کشاورزی درباره برداشت محصول استراتژیک تذکر می‌دهم.