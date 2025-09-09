پخش زنده
امروز: -
همزمان با شب میلاد پیامبر اسلام و امام صادق علیها السلام حرم بانوی کرامت میزبان ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حرم مطهر بانوی کرامت در شب میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آل و سلم و حضرت امام صادق علیه السلام میزبان عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است.
قشرهای مختلف مردم با حضور در این آستان مقدس میلاد خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام را به محضر بانوی کرامت تبریک و تهنیت عرض میکنند.
مسجد مقدس جمکران و سایر مساجد استان نیز میزبان مراسمهای جشن متعدد است.