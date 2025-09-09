امروز ، بر اثر برخورد یک دستگاه سواری پژو با کامیون در محور میانه – زنجان، نرسیده به سه‌راهی اقکند شهرستان میانه، دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، به گفته‌ی مسئولان اورژانس، مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شده و حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

سرهنگ آبراهه، رئیس پلیس راه استان آذربایجان شرقی، علت این حادثه را عدم رعایت فاصله عرضی هنگام سبقت از سوی راننده سواری بیان کرد.

وی افزود: دو جان‌باخته این حادثه به دلیل استفاده نکردن از کمربند ایمنی از خودرو به بیرون پرتاب شده‌اند، در حالی‌که سایر سرنشینان به دلیل بستن کمربند از آسیب‌های جدی در امان مانده‌اند.