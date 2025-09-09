پخش زنده
نماینده کرمان وراور در مجلس در تذکر امروز خود در صحن علنی مجلس، حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت را موجب احساس تکلیف بیشتر مسئولان برای ادای وظایف دانست
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مجید دوستعلی در جلسه علنی مجلس با تبریک هفته دولت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور گفت: از بیانات حکیمانه رهبر عزیزمان در روز گذشته تشکر میکنم. دولت باید قدردان حمایتهای رهبر عزیزمان باشد و با همه وجود توان خود را برای انجام توصیههای ایشان به کار ببرند وباید این حمایت برای ما مسئولیتآفرین باشد.
وی افزود: در حوزه معیشت مردم، انضباط و مدیریت بازار، ذخایر کالاهای اساسی، غلبه روحیه تلاش و کار در فضای صلح باید مورد توجه قرار بگیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بازنشستگان فولاد و کارگران ذغال سنگ، گفت: بدهی پتروشیمی مسجدسلیمان از پنج همت به هشت همت افزایش یافته است، چه توجیهی وجود دارد.
دوستعلی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار ساماندهی نیروهای انسانی و کارکنان شوراهای حل اختلاف شد.