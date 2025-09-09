به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مجید دوستعلی در جلسه علنی مجلس با تبریک هفته دولت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور گفت: از بیانات حکیمانه رهبر عزیزمان در روز گذشته تشکر می‌کنم. دولت باید قدردان حمایت‌های رهبر عزیزمان باشد و با همه وجود توان خود را برای انجام توصیه‌های ایشان به کار ببرند وباید این حمایت برای ما مسئولیت‌آفرین باشد.

وی افزود: در حوزه معیشت مردم، انضباط و مدیریت بازار، ذخایر کالا‌های اساسی، غلبه روحیه تلاش و کار در فضای صلح باید مورد توجه قرار بگیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به مشکلات بازنشستگان فولاد و کارگران ذغال سنگ، گفت: بدهی پتروشیمی مسجدسلیمان از پنج همت به هشت همت افزایش یافته است، چه توجیهی وجود دارد.

دوستعلی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار ساماندهی نیرو‌های انسانی و کارکنان شورا‌های حل اختلاف شد.