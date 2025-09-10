پخش زنده
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: از سال گذشته تاکنون، هزار و ۵۵۲ مشترک خانگی و تجاری استان به شبکه فیبرنوری متصل و از مزایای آن بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ فرزاد توکلی گفت: از سال ۱۴۰۳ و با اجرای طرح اتصال منازل و کسب و کارها در مناطق شهری گیلان به شبکه پرسرعت فیبر نوری، با بیش از ۳۶۶ کیلومتر حفاری و بیش از ۶۳۳ کیلومتر فیبرگذاری در سطح استان، ۵۴ هزار خانوار مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال غرب قرار گرفته و هزار و ۵۵۲ مشترک خانگی و تجاری در شهرهای رشت، آستانه اشرفیه و کومله به شبکه پرسرعت فیبرنوری متصل شدهاند.
وی افزود: از ۵۶ شهر گیلان، طرح اتصال منازل و کسب و کارها به شبکه پرسرعت فیبرنوری در ۲۹ شهر استان در دست اجرا است و اتصال ۲۷ شهر باقیمانده تا پایان برنامه هفتم توسعه هم در حال برنامه ریزی است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان گفت: اتصال منازل و کسب و کارها سطح استان به فیبرنوری از سوی اپراتور منتخب شرکت فناپ تلکام انجام میشود و اتصال شهرهای آستارا و حویق بر عهده یکی دیگر از اپراتورهای تلفن همراه است.
فرزاد توکلی با تاکید بر ادامه روند اجرای این طرح با سرعت مطلوب در سطح گیلان، افزود: پیش بینی میشود تا پایان برنامه هفتم توسعه ۸۰ درصد منازل و کسب کارها در استان به شبکه فیبر نوری متصل شوند.