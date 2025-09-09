خریداران اعیان املاک اوقافی به صورت وکالتی می‌توانند در هفته وقف، اسناد قطعی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با هفته وقف ۱۱۵ برنامه در استان مرکزی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: تجدید میثاق با آرکان‌های شهدا، همایش یاوران وقف، تجلیل از واقفان، بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۵۰ کیلوواتی و آغاز عملیات احداث نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک و همچنینی تجلیل از خادمان موکب سید الشهدا که در ایام اربعین حسینی در عراق به زائران خدمت رسانی کردند از جمله برنامه‌های شاخص هفته وقف است.

حجت الاسلام واحدی افزود: به مناسب هفته وقف و میلاد پیامبر اعظم طرح تخفیفی ویژه‌ای برای املاک و آپارتمان‌های اوقافی اراک در نظر گرفته شده و مالکان واحد‌های مسکونی که اعیان املاک اوقافی را وکالتی خریداری کردند، می‌توانند نسبت به پرداخت حقوق متعلقه اوقاف با احتساب زمان آخرین خرید و فروش اقدام کرده و اسناد قطعی دریافت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان گفت: در خصوص روستا‌های اوقافی هم شرایط ویژه‌ای به استان واگذار شده و روستاییان دارای اراضی مسکونی و کشاورزی می‌توانند با تخفیف ۷۰ درصدی اسناد اعیانی دریافت کنند.