به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف روز سه‌شنبه طی سخنانی در نشست شورای حکام آژانس با اشاره به گزارش اخیر مدیرکل درباره اجرای توافقنامه پادمان‌ها در سوریه گفت: «از اینکه مدیرکل مصمم است این موضوع را مختومه کند و از دستور کار شورا خارج نماید، استقبال می‌کنیم.» وی در عین حال یادآور شد که قرار گرفتن پرونده سوریه در دستور کار شورای حکام خود نشان‌دهنده سوءاستفاده سیاسی غرب از نظام پادمان آژانس بوده است.

نماینده روسیه تأکید کرد: «پرونده سوریه یادآور آن است که نظام پادمان آژانس به تحریک برخی کشورها و دبیرخانه وقت، قربانی سیاسی‌کاری شد. آن زمان بر اساس گزارشی حدسی و فاقد پشتوانه واقعی و با نتایجی غیرحرفه‌ای در سبک "به احتمال زیاد"، کشورهای غربی موفق شدند قطعنامه‌ای غیرتوافقی را به تصویب برسانند؛ قطعنامه‌ای که نیمی از اعضای شورا از آن حمایت نکردند. این صفحه‌ای غم‌انگیز در تاریخ آژانس بود.»

وی از دبیرخانه آژانس خواست در مسیر مختومه‌سازی پرونده سوریه نهایت دقت را به خرج دهد و تنها بر اساس یافته‌های فنی مستند و قابل‌راستی‌آزمایی عمل کند. اولیانوف گفت: «نباید جایی برای حدس و گمان و داوری‌های بی‌پایه باقی بماند. به نفع عملکرد عادی آژانس است که موضوع سوریه از دستور کار شورا حذف شود.»

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز گذشته (دوشنبه) در وین آغاز شده است. یکی از محورهای این نشست همانند ادوار قبل، موضوع هسته‌ای ایران است که به‌رغم همکاری‌های گسترده تهران، بر اساس اسناد ادعایی رژیم صهیونیستی به دستور کار شورا تحمیل شده است.