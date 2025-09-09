معرفی برترینهای گلف دختران زیر ۱۸ سال قهرمانی ایران و استعدادهای برتر
مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال و استعدادهای برتر با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
، مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال و رقابت های استعدادهای برتر به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس که سهشنبه ۱۸ شهریور به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند تهران آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
این رقابتها بهصورت استروکپلی و مطابق با قوانین و مقررات بینالمللی (R&A) و مقررات محلی برگزار شد و نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و استعدادهای برتر به شرح زیر معرفی شدند:
نتایج رقابتهای انفرادی قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال:
نفر اول: آنیل شفابخشی؛ ۱۱۳ ضربه
نفر دوم: اسرا قدسی؛ ۱۱۵ ضربه
نفر سوم: صنم طاهریفرد؛ ۱۲۱ ضربه
نتایج رقابتهای تیمی قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال:
١. تیم گلف اردبیل؛ ۳۷۸ ضربه
۲. تیم گلف لرستان؛ ۳۹۲ ضربه
۳. تیم گلف قم؛ ۴۰۱ ضربه
نتایج استعدادهای برتر:
نفر اول: تسنیم فتحی
نفر دوم: آوین سلمانیخندان
نفر سوم: وانیا فتاحی