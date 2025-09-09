مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال و استعداد‌های برتر با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات گلف قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال و رقابت های استعداد‌های برتر به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس که سه‌شنبه ۱۸ شهریور به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند تهران آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

این رقابت‌ها به‌صورت استروک‌پلی و مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی (R&A) و مقررات محلی برگزار شد و نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور و استعداد‌های برتر به شرح زیر معرفی شدند:

نتایج رقابت‌های انفرادی قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال:

نفر اول: آنیل شفابخشی؛ ۱۱۳ ضربه

نفر دوم: اسرا قدسی؛ ۱۱۵ ضربه نفر

نفر سوم: صنم طاهری‌فرد؛ ۱۲۱ ضربه

نتایج رقابت‌های تیمی قهرمانی کشور دختران زیر ۱۸ سال:

١. تیم گلف اردبیل؛ ۳۷۸ ضربه

۲. تیم گلف لرستان؛ ۳۹۲ ضربه

۳. تیم گلف قم؛ ۴۰۱ ضربه

نتایج استعداد‌های برتر:

نفر اول: تسنیم فتحی

نفر دوم: آوین سلمانی‌خندان

نفر سوم: وانیا فتاحی