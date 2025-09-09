به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با فرا رسیدن شب هفدهم ربیع الاول، سالروز میلاد باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و فرزند برومندشان، ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) حضرت امام هادی (ع)، مردم ولایتمدار و عاشقان اهل بیت (ع) با برپایی مجالس جشن و سرور در شهر‌های مختلف خوزستان این دو عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تبریک و تهنیت عرض می‌کنند.

همچنین عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالبی در خصوص زندگانی، سیره و شخصیت پیامبر اعظم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) ارسال می‌کنند و احادیث رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع) و مدایح به مناسبت اعیاد هفدهم ربیع الاول به اشتراک می‌گذارند.