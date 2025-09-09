به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به روسای مجالس کشور‌های اسلامی فرارسیدن سالروز میلاد رسول گرامی اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را تبریک و تهنیت گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

﴿وَ ما أَرسَلناکَ إِلّا رَحْمَةً لِلعالَمینَ﴾

السلام علیکم و رحمة‌الله و برکاته.

با کمال مسرّت و افتخار، فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، حضرت محمد مصطفی (صلی‌الله علیه و آله و سلم)، را به جناب‌عالی و ملت شریف کشورتان صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

این عید بزرگ الهی، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در رسالت مشترک ما به‌عنوان نمایندگان ملت‌های اسلامی است؛ رسالتی که در پرتو آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) جز با همبستگی واقعی، وحدت راهبردی و حمایت از مظلومان عالم، به ویژه در فلسطین و دیگر سرزمین‌های اسلامی، محقق نخواهد شد.

امیدوارم در سایه دستاورد‌های معنوی این عید خجسته، بیش از پیش شاهد تعمیق همکاری‌های بین پارلمانی، گسترش همفکری و تبادل تجارب سازنده در مسیر شکوفایی، امنیت پایدار و تقویت هرچه بیشتر همگرایی و همبستگی میان امت واحده اسلامی باشیم.

از خداوند متعال، عزت، توفیق و سربلندی همه ملت‌های مسلمان را مسئلت دارم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی