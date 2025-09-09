آیدین تشنه کام، سید مهدی یوسفی، ابوالفضل شریف پور و شایان شهبازی از گیلان به اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی در تهران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ دومین اردوی انتخابی و تدارکاتی تیم ملی فوتبال ساحلی با حضور آیدین تشنه کام، سید مهدی یوسفی، ابوالفضل شریف پور و شایان شهبازی از گیلان و چهارده بازیکن دیگر از ۲۲ الی ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ زیر نظر علی نادری سرمربی کادر تیم ملی در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد.

