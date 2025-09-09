تیم فوتسال سن ایچ با تساوی در مقابل عرشیا شهر قدس متوقف شد و تیم‌های پالایش نفت امام خمینی شازند و شهرداری ساوه نیز به میزبانان خود باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته هشتم سن ایچ ساوه با میهمان خود عرشیا شهر قدس ۲ دو مساوی شد، پالایش نفت امام خمینی شازند ۴ یک به مس سونگون باخت و شهرداری ساوه هم در مقابل پالایش نفت بندرعباس ۳ دو شکست خورد.

بدین ترتیب سن ایچ ساوه با ۱۲ امتیاز همچنان ششمین تیم جدول است، شهرداری ساوه با ۶ امتیاز در رده یازدهم است و پالایش نفت شازند با یک امتیاز کمتر در جای دوازدهم جدول قرار دارد.

در هفته نهم این رقابت‌ها دوشنبه ۲۴ شهریور پالایش نفت شازند در خانه میزبان هم استانی خود سن ایچ ساوه است و شهرداری در ساوه از تیم فوتسال جواد الائمه شهرکرد پذیرایی می‌کند.