به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرکانی مسئول جامعه بسیج زنان استان کردستان در این مراسم گفت: شهرستان سروآباد ۲۴ شهیده زن را تقدیم انقلاب کرده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، شهیدان را پرچم‌داران عزت و افتخار ملت ایران دانست و اظهار داشت: شهدا با نثار خون پاک خود امنیت و آرامش امروز کشور را رقم زدند و وظیفه ماست که ادامه‌دهنده راه آنان باشیم.

سرداار رضایی افزود:با وجود شکست در جنگ ترکیبی، دشمنان در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ دست به اقدامی ناجوانمردانه زدند و در حمله‌ای غافلگیرانه، تعدادی از فرماندهان عزیز، دانشمندان هسته‌ای و مردم بی‌گناه ما را به شهادت رساندند، آنان گمان می‌کردند با این جنایات می‌توانند نظام اسلامی را به زانو درآورند، اما خون شهیدان نه تنها موجب تضعیف انقلاب نشد، بلکه سرمایه‌ای عظیم برای استحکام و پویایی آن فراهم آورد.