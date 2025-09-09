به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در شهرستان بناب، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی بناب، اظهار کرد: این شهرستان قابلیت‌های ارزشمندی برای توسعه دارد، اما در دنیای امروز اقتصاد بدون پشتوانه علمی نمی‌تواند در عرصه‌های جهانی رقابت کند. رویکرد ما حمایت از واحد‌های اقتصادی دانش‌بنیان، صادرات‌محور و های‌تک است.

وی، پیوند بین دانشگاه و صنعت را یک ضرورت خواند و افزود: دانشگاه بناب ظرفیت بزرگی برای توسعه علمی در کنار توسعه اقتصادی شهرستان دارد. سرمایه انسانی ارزشمندی در قالب هیئت علمی در این دانشگاه حضور دارد و رشته‌های تحصیلی آن می‌تواند نیاز صنایع منطقه را تأمین کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری بناب تصریح کرد: کباب بناب به عنوان یک محصول شناخته‌شده بدون برند‌سازی و ثبت به عنوان اثر ناملموس نمی‌تواند جایگاه خود را تثبیت کند. نگاه ما به این موضوع، صرفاً غذایی نیست، بلکه ابعاد فرهنگی، گردشگری و اقتصادی دارد و نقش دانشگاه در این مسیر اساسی است.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم صیانت از استقلال دانشگاه‌ها در مسائل سیاسی، گفت: دانشگاه‌ها اگر الگوآفرین باشند، می‌توانند در سایر حوزه‌ها نیز پیشرو باشند. باید به سمت دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم حرکت کنیم و دانشگاه بناب ظرفیت ارائه خدمات علمی و پژوهشی به مردم منطقه را دارد.

وی اضافه کرد: دانشگاه را با هیئت علمی و مأموریت‌های آن می‌شناسند و این دانشگاه باید نیرو‌های تخصصی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی منطقه تربیت کند. به عنوان نمونه، در حالی که ۲۰ درصد فولاد کشور در بناب تولید می‌شود، لازم است نیروی انسانی متخصص این حوزه در همین دانشگاه پرورش یابد.

سرمست یادآوری کرد: در تمام دانشگاه‌های استان، از برنامه‌های کارشناسی‌شده حمایت می‌کنیم و باید بنیان توسعه استان متناسب با ظرفیت‌های موجود طراحی شود. ارتباط میان صنعت و دانشگاه در حوزه‌هایی همچون اعتبارات مالیاتی، مسئولیت‌های اجتماعی و تحقیق و توسعه باید تقویت شود.

وی در پایان گفت: دانشگاه بناب به لحاظ سرمایه انسانی و موقعیت جغرافیایی قابلیت توسعه دارد و مدیریت استان از برنامه‌هایی که به ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی شهرستان کمک کند، پشتیبانی خواهد کرد.