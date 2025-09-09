زمان برگزاری مسابقات چوب کشی قهرمانی ایران مشخص شد
رقابتهای چوب کشی (مس رستلینگ) قهرمانی کشور در دو بخش بانوان و آقایان، مهر و آبان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نشست بررسی برنامههای پیش روی انجمن چوب کشی (مس رستلینگ) امروز (۱۸ شهریور) در فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومی محلی برگزار شد.
در این نشست که محمدرضا رجبی دبیرکل فدراسیون، علی تقیزاده مسئول کمیته جشنوارهها و مسابقات و حسین عنصری سرپرست انجمن حضور داشتند، زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور چوب کشی مهر و آبان تعیین شد.
همچنین مقرر شد برنامهریزیهای لازم برای اجرای رقابتهای لیگ این رشته در ماههای آینده صورت گیرد.
رویدادهای چوب کشی با هدف توسعه و گسترش این رشته در کشور و با رعایت آخرین مقررات بینالمللی برگزار خواهد شد.