تقابل داماش گیلان و شهرداری نوشهر در ایستگاه سوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در چهارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان تیم فوتبال داماش گیلان از ساعت ۱۹:۰۰ فردا در ورزشگاه پاس قوامین تهران میزبان تیم شهرداری نوشهر خواهد بود.

ناصر جنگی، فرید شریفی، رضا رایجی و سیاوش خالقی این دیدار را قضاوت خواهند کرد.

گفتنی است داماشی‌ها به دلیل حضور هوادارا محروم این تیم در دیدار با صنعت نفت آبادان، به یک مسابقه محروم از میزبانی در استان گیلان و بدون حضور تماشاگر محکوم شده‌اند.