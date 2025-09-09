مدیران همه دستگاه‌ها باید به موضوع پدافند غیرعامل به عنوان یک دفاع غیرنظامی توجه نموده و آن را در حوزه مدیریتی خود به شکل بومی اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان به هفته وحدت، و میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع) مراسم جشنی در جوار امامزاده محمد (ع) تفرش برگزار شد.

مولودی‌خوانی و برگزاری مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی با حضور حجت الاسلام سلطانی از برنانه‌های این جشن بود.

کارگاه آموزش امربه معروف و نهی از منکر تفرش با موضوع «نقش مدیران و کادر مدارس علمیه خواهران در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی» در تفرش برگزار شد.

در نشست پدافند غیرعامل خنداب مردانی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بر توجه بیشتر مدیران به موضوع پدافند غیر عامل به عنوان یک دفاع غیرنظامی اشاره کرد و گفت: مدیران همه دستگاه‌ها باید در حوزه پدافند غیر عامل جدی عمل کنند و این موضوع را در حوزه مدیریتی خود به شکل بومی پیگیری و اجرا کنند.

در شورای ترافیک شازند تمهیدات ترافیکی لازم ویژه بازگشایی مدارس، موج پایانی تردد مسافران تابستانی، رعایت نکات ایمنی، افزایش ضریب امنیت تردد دانش‌آموزان و بررسی و رفع مشکلات ترافیکی و نقاط حادثه‌خیز بررسی شد.