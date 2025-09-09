به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، میرزایی در خبر 20 شبکه قزوین با اشاره به نشستی تخصصی در نهاد ریاست جمهوری بر ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری قزوین تاکید و بیان کرد: ما در این جلسه، ظرفیت‌های صنعتی استان از جمله ۵۰ درصد تولید شوینده‌های کشور، رتبه نخست تولید شیشه‌های دارویی و ۲۸ درصد تولید روغن نباتی را به خوبی معرفی کردیم. همچنین، ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری استان نیز مورد بحث قرار گرفت.

میرزایی با تأکید بر استقبال خوب سرمایه‌گذاران در این جلسه، افزود: هلدینگ‌ها، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران استقبال بسیار خوبی از فرصت‌های استان داشتند. ما برنامه‌های خود را به سرمایه‌گذاران ارائه کردیم و انتظار ورود زودهنگام آنان را داریم. برای تسهیل این روند، پیش‌بینی سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از طرف استان را به بانک‌ها ارائه داده‌ایم.

معاون اقتصادی استاندار قزوین، با اشاره به سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری و برگزاری جلسات عمرانی و اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی منجر به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان و توسعه استان شود.