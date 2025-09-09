مشهدالرضا مسرور از میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
به مناسبت سالروز میلاد پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ویژه برنامه های فرهنگی - مذهبی شاد و متنوعی در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، ویژه برنامه های حرم مطهر حضرت رضا (ع) به مناسبت فرا رسیدن جشن میلاد فرخنده و مسعود پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) را اعلام کرد.
حجت الاسلام والمسلمين حسین شریعتی نژاد گفت: این ویژه برنامه ها از شامگاه امشب سه شنبه ۱۸ شهریور بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، در صحن پیامبر اعظم (ص) با قرائت زیارت امین الله و مدیحه سرایی ذاکر اهل بیت (ع)، علی ملائکه آغاز می شود و سپس گروه سرود و هم خوانی عروه الوثقی، به اجرای برنامه هم خوانی و سرودهای عیدانه می پردازند.
حجتالاسلام شریعتی نژاد افزود: سخنرانی حجت الاسلام شهاب مرادی در خصوص معرفی سیره رسول الله (ص)، شعرخوانی شاعر آئینی محمدجواد خراشادی زاده، اجرای سرود توسط گروه هم خوانی آل طاها و مدیحه سرایی و مولودی خوانی توسط مهدی سروری و مهدی سلحشور، از دیگر برنامه های شب میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.
ویژه برنامههای جشن روز هفده ربیع الاول
وی در ادامه، به برنامه های جشن ولادت پیامبر مهربانی ها (ص) و امام جعفر صادق (ع) در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور اشاره و عنوان کرد: این ویژه برنامه، با حضور تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران، مسئولان و خدام بارگاه سراسر نور رضوی از ساعت ۹ صبح در تالار ولایت، برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، ابراز کرد: این مراسم باشکوه با مدیحه سرایی و مولودی خوانی جمعی از مدیحه سرایان و ستایشگران آل الله، سید امیر احمدنیا، محمد جعفرنژاد، محمد اسداللهی، ابراهیم قانع و علی ملائکه، در مدح و منقبت پیامبر مهر و رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) همراه خواهد بود.
وی بیان کرد: در این مراسم همچنین، حجت الاسلام سید حسین سیدی، شاعر آئینی اهل بیت (ع) به اجرای برنامه شعرخوانی می پردازد و اجرای سرود و هم خوانی توسط گروه سرود بِضعِهُ المُصطَفی، از دیگر برنامه های این مراسم است.
حجتالاسلام شریعتینژاد اظهار داشت: در این روز فرخنده و مسعود، همچنین زائران حرم مطهر رضوی در رواق امام خمینی(ره) نیز میزبان برنامه های جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خواهند شد که این برنامه ها از ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه با اجرای گروه سرود خادم الزهرا(س)، آغاز می شود.
وی، عنوان کرد: سخنرانی حجت الاسلام ناصر رفیعی و مدیحه سرایی مداح و ستایشگر اهل بیت (ع)، سید رضا حسینی از دیگر برنامه های جشن میلاد در رواق امام خمینی (ره) خواهد بود.
ویژه برنامه های شام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
معاون تبلیغات اسلامی حرم رضوی، در ادامه به ویژه برنامه های شام میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: این ویژه برنامه ها، شامگاه چهارشنبه ۱۹ شهریور در صحن پیامبر اعظم (ص) میزبان زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، خواهد بود.
وی بیان کرد: در این مراسم، زیارت شریف امین الله، با نوای دلنشین مهدی رسولی قرائت می شود و سپس حاضران، میهمان اجرای زیبای گروه سرود بِضعَهُ المُصطَفی (ص)، خواهند شد و در ادامه، سعید تاج محمدی از شعرای خطه کاشمر به شعرخوانی در وصف و منقبت موالید هفده ربیع، می پردازد.
حجت الاسلام شریعتی نژاد، خاطرنشان کرد: سخنرانی حجت الاسلام رفیعی، مدیحه سرایی و مولودی خوانی جمعی از ذاکران اهل بیت (ع) مهدی سروری، محمد صالحی پور، رسول میثمی، مهدی پاینده فر، مجتبی خرسندی، محمد جعفرنژاد و علیرضا نژاد حسین، از دیگر برنامه های شام میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق (ع) در حرم مطهر رضوی است.