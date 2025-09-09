سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منطقه آزاد ماکو

این هیأت به ریاست حسینعلی شهریاری و با حضور جمعی از اعضای کمیسیون، به همراه معاون وزیر بهداشت و با دعوت عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران به منطقه سفر کردند.