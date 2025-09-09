سفر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به منطقه آزاد ماکو
این هیأت به ریاست حسینعلی شهریاری و با حضور جمعی از اعضای کمیسیون، به همراه معاون وزیر بهداشت و با دعوت عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران به منطقه سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛عمر علی پور، بررسی زیرساختهای بهداشتی و درمانی شمال آذربایجانغربی، پیگیری روند تکمیل و تجهیز مراکز درمانی، ارزیابی نیازهای حوزه سلامت، برنامهریزی برای ارتقای خدمات در این منطقه مرزی، را از اهداف سفر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد.
در جریان سفر، اعضای کمیسیون از مراکز درمانی و طرحهای در دست اجرا شهرستانهای ماکو چالدران شوط و پلدشت بازدید کرده و در نشستهای تخصصی با مسئولان محلی و مدیران منطقه آزاد ماکو به بررسی راهکارهای رفع مشکلات و تقویت شاخصهای سلامت خواهند پرداخت